У Молдові триває перший за 10 років перепис населення, влада просить "проявити відповідальність"

Молдова цього тижня почала загальний перепис населення, що триватиме до початку липня і має на меті оновити дані та виправити недоліки перепису 2014 року.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Анкетування розпочали з 8 квітня, триватиме воно до 7 липня. Громадян під час нього запитують детальну інформацію, що включає питання про ідентичність і релігійні переконання, освіту, зайнятість, склад родини, умови проживання та інше. Опитувальники доступні не лише державною румунською, але й мовами нацменшин.

Попередній перепис 2014 року вважають невдалим, оскільки він тривав два тижні і через стислі терміни не встигли опитати близько 20% домогосподарств. Відтак цього разу основні терміни опитування складають два місяці та ще один місяць запланували як резервний. Переписувачі будуть приходити за адресою п'ять разів, якщо не одразу застали господарів вдома, та зможуть приймати інформацію про відсутню людину також від членів родини, які проживають за тією ж адресою.

У середу прем’єр Дорін Речан відреагував на критику опитування, розпочату опозиційними політиками, та закликав усіх відповідально поставитися до процесу.

Від опозиції неодноразово лунала критика щодо опитування. Так, колишній прем’єр Іон Кіку заявив, що влада має "пояснити сенс та актуальність" деяких питань в анкеті, заявивши, що інакше "об’єктивність відповідей громадян, а з тим і значення перепису буде прямувати до нуля".

За законодавством Молдови, участь у переписі є громадянським обов’язком, а за відмову надавати інформацію чи надання неповної та оманливої інформації можуть застосовуватися штрафи від тисячі до 2,5 тисяч леїв (від близько 2200 до 5500 гривень).

Нагадаємо, на осінь у Молдові планують референдум щодо ставлення громадян до вступу у ЄС. Опитування свідчать, що думки у суспільстві щодо необхідності такого референдуму розділилися майже навпіл.

У Косові також почали перший з 2011 року перепис, партія косовських сербів збирається бойкотувати його.