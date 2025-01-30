Прем'єр Норвегії прокоментував "розлучення" з коаліційними партнерами

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре висловив жаль у зв’язку з рішенням центристів вийти зі складу коаліції.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Стьоре на брифінгу після того, як стало відомо про розпад коаліції, висловив жаль через рішення партнерів і сказав, що це "не той результат, якого він прагнув".

"На жаль, того, що ми запропонували, виявилось недостатньо, щоб Центристська партія вирішила залишитись в уряді", – зазначив прем’єр, додавши, що вони розходяться "як друзі".

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Стьоре також відкинув припущення, що цей розвиток подій призведе до послаблення його позицій у власній партії.

Партії були коаліційними партнерами з 2021 року. Причиною для суперечки стали наміри лейбористів прийняти три євродирективи в енергетичній сфері.

Про ризик розпаду коаліції стало відомо ще минулого тижня.

Внаслідок виходу центристів з уряду підуть у відставку вісім міністрів, у тому числі міністр оборони, а їх замінять представники лейбористів.

Таким чином, у Норвегії вперше за 25 років складеться ситуація, коли увесь уряд представлений однією політсилою. Останній раз так було з першим урядом Єнса Столтенберга у 2000-2001 роках.