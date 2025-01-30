Премьер Норвегии прокомментировал "развод" с коалиционными партнерами

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре выразил сожаление в связи с решением центристов выйти из состава коалиции.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Стёре на брифинге после того, как стало известно о распаде коалиции, выразил сожаление из-за решения партнеров и сказал, что это "не тот результат, к которому он стремился".

"К сожалению, того, что мы предложили, оказалось недостаточно, чтобы Центристская партия решила остаться в правительстве", – отметил премьер, добавив, что они расходятся "как друзья".

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Стёре также отверг предположение, что это развитие событий приведет к ослаблению его позиций в собственной партии.

Партии были коалиционными партнерами с 2021 года. Причиной для спора стали намерения лейбористов принять три евродирективы в энергетической сфере.

О риске распада коалиции стало известно еще прошлой неделе.

Вследствие выхода центристов из правительства уйдут в отставку восемь министров, в том числе министр обороны, а их заменят представители лейбористов.

Таким образом, в Норвегии впервые за 25 лет сложится ситуация, когда все правительство представлено одной политсилой. Последний раз так было с первым правительством Йенса Столтенберга в 2000-2001 годах.