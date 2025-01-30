Італійське місто бореться з напливом туристів, яких звабили TikTok і дешеві квитки

Популярний гірськолижний курорт Роккаразо, що в регіоні Абруццо в центральній Італії, запровадив обмеження на туристів після їхнього напливу, спричиненого відео в TikTok і дешевими квитками.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації The Guardian.

Минулої неділі, 26 січня, до Роккаразо несподівано прибули понад 10 тисяч відвідувачів із Неаполя та сусіднього регіону Кампанія на 260 автобусах.

На одноденних туристів вплинула уродженка Неаполя, тіктокерка Ріта де Крещенцо, яка опублікувала відео та кілька фотографій з курорту для 1,7 мільйона підписників, і туристичні агенції з пропозиціями одноденного автобусного туру до Роккаразо зі знижкою.

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Фото: ANSA

Мер Роккаразо Франческо ді Донато заявив, що гірськолижний курорт і раніше мав особливо напружені дні, але ніколи не відчував такого напливу туристів, як минулої неділі.

Він обмежив кількість туристичних автобусів, які можуть в'їжджати в місто по суботах і неділях, до сотні, та зобовʼязав туристичні агенції, які організовують тури до Роккаразо, заздалегідь бронювати місця в готелях.

Сама де Крещенцо заперечила відповідальність за наплив туристів до курорту та пообіцяла повернутися туди найближчої неділі, 2 лютого, причому з іще більшою кількістю людей.

Інші італійські міста, які потерпають від надмірної кількості відвідувачів – не обовʼязково через TikTok – також ухвалювали заходи для стримування туризму, як-то Флоренція.

Також нагадаємо, що в окремих країнах закликають до заборони TikTok через його звʼязки з Китаєм.