Итальянский город борется с наплывом туристов, которых соблазнили TikTok и дешевые билеты

Популярный горнолыжный курорт Роккаразо, что в регионе Абруццо в центральной Италии, ввел ограничения на туристов после их наплыва, вызванного видео в TikTok и дешевыми билетами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации The Guardian.

В минувшее воскресенье, 26 января, в Роккаразо неожиданно прибыли более 10 тысяч посетителей из Неаполя и соседнего региона Кампания на 260 автобусах.

На однодневных туристов повлияла уроженка Неаполя, тиктокерша Рита де Крещенцо, которая опубликовала видео и несколько фотографий с курорта для 1,7 миллиона подписчиков, и туристические агентства с предложениями однодневного автобусного тура в Роккаразо со скидкой.

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Фото: ANSA

Мэр Роккаразо Франческо ди Донато заявил, что горнолыжный курорт и раньше имел особенно напряженные дни, но никогда не испытывал такого наплыва туристов, как в минувшее воскресенье.

Он ограничил количество туристических автобусов, которые могут въезжать в город по субботам и воскресеньям, до сотни, и обязал туристические агентства, организующие туры в Роккаразо, заранее бронировать места в отелях.

Сама де Крещенцо отрицает ответственность за наплыв туристов на курорт и пообещала вернуться туда в ближайшее воскресенье, 2 февраля, причем с еще большим количеством людей.

Другие итальянские города, которые страдают от чрезмерного количества посетителей – не обязательно из-за TikTok – также принимали меры для сдерживания туризма, например Флоренция.

Также напомним, что в отдельных странах призывают к запрету TikTok из-за его связей с Китаем.