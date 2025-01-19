Естонія закликає Європу за прикладом США заборонити TikTok

Міністр закордонних справ Маргус Тсакхна заявив, що Європа повинна розглянути можливість заборонити китайський додаток TikTok за прикладом Сполучених Штатів.

Його слова цитує естонський мовник ERR, пише "Європейська правда".

За словами Тсакхни, впродовж останніх років Європа стала свідком того, як TikTok використовується для поширення дезінформації, фейкових новин та впливу на результати виборів.

"Найяскравіший приклад цього стався зовсім недавно в Румунії, де результати першого туру президентських виборів були анульовані після того, як було встановлено, що Росія втрутилася у вибори шляхом проведення масованої інтернет-кампанії", – сказав він.

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Очільник МЗС Естонії наголосив, що такі додатки, як TikTok, не надають збалансованої інформації, але дозволяють ефективно поширювати упереджену інформацію.

"TikTok – це не засіб масової інформації, а зброя впливу", – впевнений він.

Міністр зазначив, що TikTok збирає багато даних про користувача, але не зрозуміло, хто має доступ до цих даних.

"Оскільки TikTok належить китайській компанії, є законні побоювання, що дані можуть опинитися в руках китайської влади. У щорічнику зовнішньої розвідки за минулий рік також йдеться про те, що TikTok збирає велику кількість інформації, яка може бути корисною для збору розвідувальних даних, вимагання, а також кібератак", – підкреслив міністр закордонних справ.

Відтак він наголосив, що заборона TikTok має бути розглянута і в Європі, враховуючи безпекові ризики.

У суботу, 18 січня, у США припинив роботу застосунок TikTok – це сталося менш ніж за дві години до того, як заборона набула чинності.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що "швидше за все" відкладе заборону TikTok на 90 днів після вступу на посаду 20 січня. Він зазначив, що ще не прийняв остаточного рішення.

Сам Трамп більш прихильно ставиться до TikTok і недавно казав, що не бачить причин відмовлятися від платформи, похвалившись своїми показниками охоплення.

Майк Волц, номінований ним на посаду радника з нацбезпеки, заявив, що обраний президент "знайде спосіб"залишити TikTok доступним у США.