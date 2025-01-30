Через обмеження на польоти Фіцо не долетів до Брюсселя

Урядовий літак із премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо на борту не зміг приземлитись у Брюсселі через тимчасове закриття повітряного простору Бельгії.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на STVR.

З другої половини дня в четвер, 30 січня, в Бельгії обмежили повітряні польоти через технічний збій в авіадиспетчерській службі країни Skeyes.

У звʼязку з цим літаки, які прямували до Брюсселя, переспрямовували в сусідні держави.

Реклама:

Така ж доля спіткала і урядовий літак з Робертом Фіцо, який прямував до Брюсселя на переговори щодо постачання газу в Європу через Україну, зазначає STVR.

Наразі невідомо, чи відбудуться заплановані переговори в четвер, чи вони будуть перенесені.

Двосторонні відносини Києва та Братислави загострились після того, як Україна припинила транзит російського газу своєю територією, зокрема і до Словаччини.

Роберт Фіцо назвав Володимира Зеленського "ворогом" Словаччини; до того ж премʼєра Словаччини розлютила підтримка Зеленським масових антиурядових протестів у країні.

Читайте також: Фіцо лякає "Майданом": як масштабні протести у Словаччині наближають зміну влади.