Из-за ограничений на полеты Фицо не долетел до Брюсселя

Правительственный самолет с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на борту не смог приземлиться в Брюсселе из-за временного закрытия воздушного пространства Бельгии.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на STVR.

Со второй половины дня в четверг, 30 января, в Бельгии ограничили воздушные полеты из-за технического сбоя в авиадиспетчерской службе страны Skeyes.

В связи с этим самолеты, которые направлялись в Брюссель, перенаправляли в соседние государства.

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Такая же судьба постигла и правительственный самолет с Робертом Фицо, который направлялся в Брюссель на переговоры по поставкам газа в Европу через Украину, отмечает STVR.

Пока неизвестно, состоятся ли запланированные переговоры в четверг или же будут перенесены.

Двусторонние отношения Киева и Братиславы обострились после того, как Украина прекратила транзит российского газа по своей территории, в том числе и в Словакию.

Роберт Фицо назвал Владимира Зеленского "врагом" Словакии; к тому же премьера Словакии разозлила поддержка Зеленским массовых антиправительственных протестов в стране.

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