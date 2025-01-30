У Німеччині сотні знаменитостей засудили консерваторів за співпрацю з ультраправими

Майже чотири сотні німецьких співаків, акторів і телеведучих публічно засудили спробу консервативного блоку ХДС/ХСС проштовхнути жорсткішу міграційну політику за допомогою голосів ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Як повідомляє "Європейська правда", їхнього листа опублікувала німецька редакція журналу Vogue.

У своєму зверненні німецькі знаменитості наголошують, що голосування за посилення міграційної політики з ультраправими "є історичним порушенням табу".

Вони також критикують кандидата в канцлери від ХДС Фрідріха Мерца та його партію, які готові співпрацювати "з ідеологічними спадкоємцями злочинців" та "порвати з історичним консенсусом "ніколи більше".

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Підписанти листа закликали людей прийти до штаб-квартири ХДС/ХСС і поставити там свічки "як нагадування і пильнування" за тим, до чого в історії Німеччини призводила співпраця з ультраправими силами.

У середу, 29 січня, німецький парламент на засіданні з незначною перевагою підтримав запропонований консерваторами з ХДС/ХСС план щодо посилення контролю над міграцією.

Ухвалений Бундестагом план з пʼяти пунктів передбачає, серед іншого, "постійний прикордонний контроль" і "повну відмову від усіх спроб нелегального в'їзду", зокрема з боку шукачів притулку.

Голосування стало переломним, оскільки ініціативу схвалили за участі голосів ультраправої "Альтернативи для Німеччини". Це фактично зламало багаторічний консенсус німецьких політичних партій щодо відмови від співпраці з крайніми правими.

Водночас в "АдН" зраділи прецеденту, назвавши його початком "нової ери".