В Германии сотни знаменитостей осудили консерваторов за сотрудничество с ультраправыми

Почти четыре сотни немецких певцов, актеров и телеведущих публично осудили попытку консервативного блока ХДС/ХСС протолкнуть жесткую миграционную политику с помощью голосов ультраправой "Альтернативы для Германии".

Как сообщает "Европейская правда", их письмо опубликовала немецкая редакция журнала Vogue.

В своем обращении немецкие знаменитости отмечают, что голосование за усиление миграционной политики с ультраправыми "является историческим нарушением табу".

Они также критикуют кандидата в канцлеры от ХДС Фридриха Мерца и его партию, которые готовы сотрудничать "с идеологическими наследниками преступников" и "порвать с историческим консенсусом „никогда больше".

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Подписанты письма призвали людей прийти к штаб-квартире ХДС/ХСС и поставить там свечи "как напоминание и бдение" за тем, к чему в истории Германии приводило сотрудничество с ультраправыми силами.

В среду, 29 января, немецкий парламент на заседании с незначительным перевесом поддержал предложенный консерваторами из ХДС/ХСС план по усилению контроля над миграцией.

Принятый Бундестагом план из пяти пунктов предусматривает, среди прочего, "постоянный пограничный контроль" и "полный отказ от всех попыток нелегального въезда", в том числе со стороны искателей убежища.

Голосование стало переломным, поскольку инициативу одобрили при участии голосов ультраправой "Альтернативы для Германии". Это фактически сломало многолетний консенсус немецких политических партий относительно отказа от сотрудничества с крайне правыми.

В то же время в "АдГ" обрадовались прецеденту, назвав его началом "новой эры".