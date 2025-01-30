У Німеччині влаштували протест біля офісу ХДС через голосування за підтримки ультраправих

Пізно ввечері у середу сотні людей зібрались біля офісу опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) у Берліні, протестуючи проти того, що ініціативу політсили з протидії міграції вдалось ухвалити за підтримки ультраправих.

Про це повідомляє dpa, інформує "Європейська правда".

За попередніми оцінками поліції, близько 650 осіб взяли участь у мітингу біля штаб-квартири ХДС у Берліні.

dpa

Протест був організований Amnesty International та іншими правозахисними організаціями.

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Пропозиції, представлені блоком ХДС/ХСС у парламенті, включають плани відмовляти більшій кількості шукачів притулку на кордонах Німеччини.

Голосування було суперечливим, оскільки лідер ХДС Фрідріх Мерц заявив, що готовий прийняти підтримку від "Альтернативи для Німеччини", щоб його пропозиції пройшли.

Пропозицію ухвалили незначною більшістю у 348 голосів проти 345 за підтримки "Альтернативи для Німеччини".

Ухвалений Бундестагом план з пʼяти пунктів передбачає, серед іншого, "постійний прикордонний контроль" і "повну відмову від усіх спроб нелегального в'їзду", зокрема з боку шукачів притулку.

Згодом Мерц заявив, що шкодує, що його ініціативу проти міграції ухвалили за підтримки ультраправих

Усі основні німецькі партії раніше заявляли, що не співпрацюватимуть з "Альтернативи для Німеччини", а багато німців стурбовані зростанням популярності цієї партії в останні роки.

Зазначимо, що свіже опитування показало просідання рейтингу ХДС після того, як його лідер допустив співпрацю з ультраправими.