Ультраправі після історичного голосування в Бундестазі кажуть про "початок нової ери"

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" привітала схвалення в парламенті пропозиції лідера опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріха Мерца, яке було б неможливим без її голосів.

Про це після голосування заявив парламентський секретар "АдН" Бернд Бауманн, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Бауманн заявив, що голосування стало "справді історичним моментом", оскільки вперше в сучасній історії Німеччині рішення Бундестагу було ухвалене за підтримки ультраправих.

"Пане Мерц, ви допомогли цьому статися, а тепер стоїте тут з тремтячими колінами, дрижучи та вибачаючись", – додав він, додавши, що така поведінка "не є гідною" канцлера.

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"Нова ера починається тут і зараз", – продовжив топдепутат "АдН", заявивши, що його партія очолить цю нову еру, і "ви можете слідувати за нею, пане Мерц, якщо у вас ще є сили".

Пропозицію про протидію нелегальній міграції, внесену лідером ХДС Фрідріхом Мерцом, ухвалили незначною більшістю у 348 голосів проти 345 за підтримки "Альтернативи для Німеччини".

Ухвалений Бундестагом план з пʼяти пунктів передбачає, серед іншого, "постійний прикордонний контроль" і "повну відмову від усіх спроб нелегального в'їзду", зокрема з боку шукачів притулку.

Підтримка "АдН" порушила багаторічне табу німецьких політичних партій, які відмовлялись від співпраці з ультраправими, аби не надавати їм підтримки та легітимності.

Зазначимо, що свіже опитування показало просідання рейтингу ХДС після того, як його лідер допустив співпрацю з ультраправими.

Тема нелегальної міграції в Німеччині повернулась на порядок денний після нападу з ножем у Баварії, який скоїв 28-річний чоловік з Афганістану, що проживав у притулку для біженців і мав проблеми з ментальним здоров’ям.