Джорджеску снова заговорил о "румынских территориях Украины", назвал Зеленского полудиктатором

Бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску снова заговорил о "румынских территориях в Украине" и раскритиковал президента Владимира Зеленского, которого назвал "полудиктатором".

Об этом он сказал в эфире телеканала Realitatea Plus, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Хотя войну против Украины начал Владимир Путин, Джорджеску обвиняет политиков в Киеве в "разжигании конфликта", который привел к "дестабилизации европейской экономики".

Джорджеску заявил, что у него "есть проблема с поведением" президента Украины Владимира Зеленского, и назвал его "полудиктатором".

Реклама:

"Я со всей эмпатией и уважением отношусь к украинскому народу. Мы открыли наши границы и двери наших домов для наших соседей. Однако у меня есть проблема с коррупцией и фальшивым отношением политиков, в том числе и в Киеве", – сказал он.

"У меня также есть проблема с полудиктаторами, ставящими собственные интересы и интересы группы, которую они представляют, выше национальных интересов. Поэтому я спрашиваю: почему господин Зеленский, как и господин Йоханнис, не допускает свободных выборов? Неужели они не боятся? Сколько раз господин Зеленский просил о диалоге, прежде чем просить оружие? Ни разу", – заявил Джорджеску.

Он также выступил с разъяснениями своего заявления, согласно которому "Украина – это вымышленное государство".

"То, что Украина является государством, созданным по воле великих держав, – это исторический факт. Это не следует считать тенденциозным или клеветническим утверждением. Даже Германия переосмыслила себя в 1989 году с падением стены, так что это заявление следует рассматривать не как оскорбление, а как историческую правду, которую нужно учитывать. Что бы ни решили великие державы, они все еще имеют право решать", – сказал Джорджеску.

Он также снова заговорил о "румынских территориях в Украине" и высмеял реакцию украинского МИД, который обвинил Джорджеску в том, что "у него есть хозяева в Москве".

"Что касается упоминаний о румынских территориях в Украине, я рад видеть бурную реакцию украинского МИД, потому что это означает, что дипломаты в Киеве также почувствовали, как звучит заявление, создающее национальное разочарование.

Это то же самое, что чувствуют десятки тысяч румын в Украине, учителя, семьи и все вместе, когда видят, что они тоже не получают большого уважения к языку и истории румынского народа, народа, который открыл свои объятия и сердца волнам украинских беженцев", – сказал он.

Накануне в Министерстве иностранных дел Румынии подтвердили непоколебимую поддержку украинского суверенитета после заявлений ультраправого пророссийского румынского политика Кэлина Джорджеску.