Ультраправий проросійський румунський політик Келін Джорджеску назвав Україну вигаданою державою і заявив, що її поділ між сусідніми державами – невідворотний.

Про це він сказав під час дискусії з журналістом Іоном Кристою, повідомляє "Європейська правда".

Джорджеску, говорячи про новий розподіл світу, продиктований з Білого дому, розмріявся про розподіл українських територій після укладення миру та про вигоду Румунії.

"Світ змінюється. Кордони будуть змінюватися. Більше того – якщо кордони зміняться, то де будемо ми? У нас є Північна Буковина – інтерес. У нас є Буджак, у нас є Північний Марамуреш – правильно? Від колишнього... як воно називалося... Закарпаття! Є ще угорці... Львів, який залишиться з поляками, і Малоросія..." – заявив Джорджеску, який торік зайняв перше місце у першому турі президентських виборів, скасованих судом.

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На запитання, чи він вірить у розділ України, політик відповів ствердно.

"На сто відсотків, так і буде. Ну, у них немає іншого шляху! Дорога до чогось подібного неминуча. Україна – це вигадана держава. Це Українська Радянська Соціалістична Республіка!" – заявив Джорджеску.

Раніше Джорджеску відзначився заявами, що у разі перемоги заборонить продовження експорту українського зерна через Румунію і подальшу військову допомогу Україні.

Джорджеску залишається найпопулярнішим кандидатом напередодні повторних президентських виборів, що пройдуть у травні.

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