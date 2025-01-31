У Литві запевняють, що не обговорюють ідею повернення до закупівель газу у Росії

Міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас заявив, що країна не розглядає відновлення закупівель російського газу, про яке останні дні пишуть ЗМІ.

Про це він сказав у п’ятницю, 31 січня, цитує LRT, пише "Європейська правда".

Вайчюнас вважає, що наразі не варто обговорювати можливість відновлення закупівель російського газу як можливий фактор припинення російсько-української війни.

"Як відмова від російського газу, так і скорочення споживання газу в цілому – це той напрямок, куди дивляться і країни ЄС, і Литва. Безумовно, на цьому етапі ми не повинні говорити про такі сценарії", – запевнив він.

Реклама:

Також, на думку литовського міністра, країна "буде досить стримано ставитися до таких новин і домовленостей".

Водночас він визнав, що в подальших переговорних процесах "не можна виключати жодних варіантів".

"Але позиція Литви полягає в тому, що так само, як ми довели своїм особистим внеском, що можемо бути незалежними від поставок російського газу і першими в Європейському Союзі відмовилися від них, ми повинні продовжувати демонструвати цю позицію. Тим більше, що у нас є альтернативи в енергетичному секторі, і вони стають все дешевшими і дешевшими", – сказав Вайчюнас.

Литовський міністр зазначив, що підняв питання скорочення споживання російського ЗПГ (зріджений природний газ) в країнах-членах на Раді міністрів енергетики ЄС у грудні і сподівається, що Європейська комісія незабаром представить план для цього.

За даними видання FT, європейські посадовці почали обговорювати ідею можливості повернення до закупівель газу у Росії в межах потенційного врегулювання війни в Україні.

Раніше у ЗМІ потрапили деталі, що 16-й пакет санкцій буде спрямований на російський алюміній, агропродукцію, "тіньовий флот" танкерів, скраплений газ та банківську сферу.

Водночас нещодавно стало відомо, що Євросоюз не вноситиме повну заборону на закупівлю російського скрапленого природного газу в новий пакет санкцій.