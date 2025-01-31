В Литве уверяют, что не обсуждают идею возвращения к закупкам газа у России

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас заявил, что страна не рассматривает возобновление закупок российского газа, о котором последние дни пишут СМИ.

Об этом он сказал в пятницу, 31 января, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Вайчюнас считает, что пока не стоит обсуждать возможность возобновления закупок российского газа как возможный фактор прекращения российско-украинской войны.

"Как отказ от российского газа, так и сокращение потребления газа в целом – это то направление, куда смотрят и страны ЕС, и Литва. Безусловно, на данном этапе мы не должны говорить о таких сценариях", – заверил он.

Реклама:

Также, по мнению литовского министра, страна "будет достаточно сдержанно относиться к таким новостям и договоренностям".

В то же время он признал, что в дальнейших переговорных процессах "нельзя исключать никаких вариантов".

"Но позиция Литвы заключается в том, что так же, как мы доказали своим личным вкладом, что можем быть независимыми от поставок российского газа и первыми в Европейском Союзе отказались от них, мы должны продолжать демонстрировать эту позицию. Тем более, что у нас есть альтернативы в энергетическом секторе, и они становятся все дешевле и дешевле", – сказал Вайчюнас.

Литовский министр отметил, что поднял вопрос сокращения потребления российского СПГ (сжиженный природный газ) в странах-членах на Совете министров энергетики ЕС в декабре и надеется, что Европейская комиссия вскоре представит план для этого.

По данным издания FT, европейские чиновники начали обсуждать идею возможности возвращения к закупкам газа у России в рамках потенциального урегулирования войны в Украине.

Ранее в СМИ попали детали, что 16-й пакет санкций будет направлен на российский алюминий, агропродукцию, "теневой флот" танкеров, сжиженный газ и банковскую сферу.

В то же время недавно стало известно, что Евросоюз не будет вносить полный запрет на закупку российского сжиженного природного газа в новый пакет санкций.