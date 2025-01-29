ЗМІ: ЄС не включатиме повну заборону російського СПГ в новий пакет санкцій

Євросоюз не вноситиме повну заборону на закупівлю російського скрапленого природного газу (СПГ) в новий пакет санкцій проти РФ.

Про це Politico розповіли два дипломати ЄС, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовників видання, Єврокомісія збирається офіційно презентувати 16-й пакет санкцій проти Росії в столицях ЄС у середу, 29 січня.

Пропозиція не міститиме повної заборони на імпорт СПГ. Натомість вона лише заборонить російському СПГ надходити на термінали ЄС, не підключені до спільної газорозподільчої системи.

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Це обмеження не торкнеться більшої частини імпорту СПГ.

Крім СПГ, у пакеті буде запропоновано санкції щодо старіших танкерів-експортерів нафти, які працюють у складі так званого "тіньового флоту" Росії, додали дипломати.

За словами двох інших дипломатів ЄС, під санкції потраплять 74 нових судна.

Крім того, пропозиція буде спрямована на обмеження експорту алюмінію з РФ. ЄС, як і раніше, покладається на Росію в імпорті близько 6% цього металу.

Міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас висловив жаль з приводу того, що нові санкції не стосуватимуться всього російського СПГ.

"Певною мірою ми розчаровані", – сказав міністр в коментарі Politico.

Водночас він висловив сподівання, що в найближчому майбутньому заборона російського СПГ буде все ж погоджена.

Відомо, що група з 10 країн Євросоюзу наполягає на посиленні заходів проти Росії, ввівши обмеження на природний і скраплений газ.

Раніше у ЗМІ потрапили деталі, що 16-й пакет санкцій буде спрямований на російський алюміній, агропродукцію, "тіньовий флот" танкерів, скраплений газ та банківську сферу.