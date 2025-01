Нові санкції ЄС проти Росії будуть спрямовані на алюміній, аграрку, "тіньовий флот" та СПГ

Новий 16-тий пакет санкцій ЄС проти Росії буде спрямований на алюміній, агропродукцію, "тіньовий флот", скраплений газ та російські банки.

Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

Він зазначив, що новий пакет санкцій ЄС проти Росії готується, але вперше надійде на розгляд країн-членів наступного тижня.

"(Пакет) націлений на алюміній, агропродукцію, тіньовий флот, СПГ та інші банки", – зазначив Джозвяк.

New 🇪🇺 sanctions package on 🇷🇺 being prepared but will come to member states first next week. Targeting aluminium, and agri-products, shadow fleet, LNG and more banks