Нові санкції ЄС проти Росії будуть спрямовані на алюміній, аграрку, "тіньовий флот" та СПГ

Новий 16-тий пакет санкцій ЄС проти Росії буде спрямований на алюміній, агропродукцію, "тіньовий флот", скраплений газ та російські банки.

Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

Він зазначив, що новий пакет санкцій ЄС проти Росії готується, але вперше надійде на розгляд країн-членів наступного тижня.

"(Пакет) націлений на алюміній, агропродукцію, тіньовий флот, СПГ та інші банки", – зазначив Джозвяк.

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New 🇪🇺 sanctions package on 🇷🇺 being prepared but will come to member states first next week. Targeting aluminium, and agri-products, shadow fleet, LNG and more banks – Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 14, 2025

Як повідомлялося, Польща, яка нині головує в ЄС, хоче, щоб новий пакет санкцій було ухвалено в третю річницю початку повномасштабної війни в Україні, тобто 24 лютого.

Раніше Польща разом з групою скандинавських і балтійських країн представила свої пропозиції щодо 16-го пакета санкцій. Зокрема, країни вимагають обмежень проти імпорту російського газу та скрапленого природного газу.

Нагадаємо, ЄС 16 грудня ухвалив 15-й пакет санкцій проти Росії, покликаний протидіяти обходу санкцій через націленість на російський "тіньовий флот" та послабити російський військово-промисловий комплекс.