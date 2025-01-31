Німеччина передала Харківщині п’ять автомобілів для місцевих громад
Німеччина передала для громад Харківської області кілька автомобілів.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, пише "Європейська правда".
У п’ятницю, 31 січня, Синєгубов заявив, що уряд Німеччини передав п’ять автомобілів для громад Харківської області.
Як зазначається, ці автомобілі передадуть до Куп'янської, Пісочинської та Балаклійської громад.
"Це лише одна із партій допомоги, маємо також домовленості про передачу спецтехніки, що також є нагальним для громад", – сказав він.
30 січня писали, що Німеччина передала Запорізькій області декілька мікроавтобусів для комунальних підприємств.
Того ж дня міністр оборони Швеції Пол Йонсон оголосив про новий пакет допомоги України на суму 13,5 млрд шведських крон (близько $1,25 млрд).
А Литва передала переносні зенітно-ракетні комплекси малої дальності з ракетами.