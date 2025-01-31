Німеччина передала Харківщині п’ять автомобілів для місцевих громад

Німеччина передала для громад Харківської області кілька автомобілів.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, пише "Європейська правда".

У п’ятницю, 31 січня, Синєгубов заявив, що уряд Німеччини передав п’ять автомобілів для громад Харківської області.

Як зазначається, ці автомобілі передадуть до Куп'янської, Пісочинської та Балаклійської громад.

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"Це лише одна із партій допомоги, маємо також домовленості про передачу спецтехніки, що також є нагальним для громад", – сказав він.

30 січня писали, що Німеччина передала Запорізькій області декілька мікроавтобусів для комунальних підприємств.

Того ж дня міністр оборони Швеції Пол Йонсон оголосив про новий пакет допомоги України на суму 13,5 млрд шведських крон (близько $1,25 млрд).

А Литва передала переносні зенітно-ракетні комплекси малої дальності з ракетами.