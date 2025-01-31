Германия передала Харьковщине пять автомобилей для местных общин

Германия передала для общин Харьковской области несколько автомобилей.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, пишет "Европейская правда".

В пятницу, 31 января, Синегубов заявил, что правительство Германии передало пять автомобилей для общин Харьковской области.

Как отмечается, эти автомобили передадут в Купянскую, Песочинскую и Балаклейскую общины.

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"Это лишь одна из партий помощи, есть также договоренности о передаче спецтехники, что также является насущным для местных общин", – сказал он.

30 января писали, что Германия передала Запорожской области несколько микроавтобусов для коммунальных предприятий.

В тот же день министр обороны Швеции Пол Йонсон объявил о новом пакете помощи Украине на сумму 13,5 млрд шведских крон (около $1,25 млрд).

А Литва передала переносные зенитно-ракетные комплексы малой дальности с ракетами.