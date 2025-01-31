Працівників Єврокомісії евакуювали через підозріле авто

Персонал Європейської комісії у пʼятницю, 31 серпня, ненадовго евакуювали з будівлі в Брюсселі після через підозрілий автомобіль, залишений неподалік.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Бельгійська поліція зі службовими собаками у пʼятницю перевірила сірий автомобіль Volvo з нідерландськими номерами, який був покинутий біля станції метро Мальбек.

Саме на цій станції у 2016 році відбувся один із двох терактів, які забрали життя 32 людей.

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Фото: Politico

Поки тривала перевірка, поліція огородила значну ділянку вулиці Рю де ля Луа – головної вулиці, яка проходить через серце кварталу ЄС.

Фото: Politico

Евакуація зачепила співробітників генеральних директоратів Єврокомісії з питань сільського господарства та гуманітарної допомоги. Їм дозволили повернутись, коли загроза не підтвердилась.

Нагадаємо, цього тижня близько 80 навчальних закладів по всій території Данії отримали електронні листи про нібито закладену вибухівку.