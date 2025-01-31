Работников Еврокомиссии эвакуировали из-за подозрительного авто

Персонал Европейской комиссии в пятницу, 31 августа, ненадолго эвакуировали из здания в Брюсселе из-за подозрительного автомобиля, оставленного неподалеку.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Бельгийская полиция со служебными собаками в пятницу проверила серый автомобиль Volvo с нидерландскими номерами, который был брошен возле станции метро Мальбек.

Именно на этой станции в 2016 году произошел один из двух терактов, которые унесли жизни 32 человек.

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Фото: Politico

Пока шла проверка, полиция оградила значительный участок улицы Рю де ля Луа – главной улицы, которая проходит через сердце квартала ЕС.

Фото: Politico

Эвакуация задела сотрудников генеральных директоратов Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства и гуманитарной помощи. Им разрешили вернуться, когда угроза не подтвердилась.

Напомним, на этой неделе около 80 учебных заведений по всей территории Дании получили электронные письма о якобы заложенной взрывчатке.