У Бельгії винесли вироки у справі про смертоносні теракти в Брюсселі

У Бельгії суд виніс вироки шістьом обвинуваченим у справі про теракти в Брюсселі, які забрали життя 32 людей, сотні були поранені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Шістьох чоловіків засудили до термінів від 20 років до довічного ув'язнення.

Головний підозрюваний, Салах Абдеслам, був засуджений до 20 років ув'язнення за участь у перестрілці за кілька днів до терактів 22 березня 2016 року.

Абдеслам вже відбував у Франції довічне ув'язнення без права дострокового звільнення за теракти в Парижі у 2015 році.

Напади в Парижі та Брюсселі були пов'язані з однією і тією ж мережею "Ісламської держави".

Виступаючи в понеділок у суді Брюсселя з високим рівнем безпеки перед присяжними і суддями, які пішли на нараду для обговорення вироків, Абдеслам закликав їх до поблажливості, наполягаючи на тому, що він не брав участі в терактах в Брюсселі – двох в аеропорту міста і одного в поїзді метро під час ранкової години пік.

Загалом у цьому процесі, який став найбільшим в історії бельгійського правосуддя, проходило 10 обвинувачених. З двох братів були зняті всі звинувачення. Інші вісім були визнані винними в участі в діяльності терористичної групи. Шестеро з цих восьми також були визнані винними у вбивстві.

Уранці 22 березня 2016 року два смертника привели в дію вибухові пристрої в залі вильоту міжнародного аеропорту Брюсселя. Унаслідок двох вибухів загинули 16 осіб, десятки інших дістали поранення.

Кілька хвилин по тому ще один смертник привів у дію бомбу в поїзді метро в центрі Брюсселя, недалеко від кварталу ЄС. Загинули ще 16 осіб.

Більше про події 2016 року читайте в архівному матеріалі: Чому Брюссель не здолав терористичну загрозу та як доведеться змінитися Європі.