У Данії майже сотня шкіл отримали листи з погрозами вибухівкою

Близько 80 навчальних закладів по всій території Данії отримали електронні листи про нібито закладену вибухівку.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".

Станом на день середи було відомо про 81 лист з погрозами, їх отримали навчальні заклади різного типу по всій території країни.

Поліція Східної Ютландії, що веде розслідування, протягом вівторка отримала повідомлення про 30 таких листів, за середу – ще 51. Багато закладів після цього відправили учнів додому.

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У поліції припустили, що випадків може бути й більше – частина листів могли автоматично потрапити у спам, та закликають повідомляти про кожне таке повідомлення.

Припускають, що принаймні частину листів розсилала та сама особа, тому що формулювання співпадають. Зміст повідомлень не розкривають, окрім того, що йшлося про загрозу, пов’язану з вибухівкою.

У понеділок 27 січня розсилку про "замінування" отримали сотні навчальних закладів у Словенії, а попереднього тижня – понад 100 шкіл в Угорщині.