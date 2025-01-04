В уряді Німеччини відкидають ідею загальної заборони феєрверків після новорічних інцидентів

У федеральному уряді Німеччини відкинули ідею запровадження загальної заборони на використання піротехніки, але готові обговорити надання більших повноважень місцевій владі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesschau.

Федеральний канцлер Олаф Шольц і міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер відкинули ідею про загальну заборону на феєрвеки, заклики до чого почали лунати після серії інцидентів з піротехнікою під час святкувань Нового року.

"Правильною реакцією буде не загальнонаціональна заборона феєрверків, а більш точкові локальні заходи. Метою має бути забезпечити можливість мирних святкувань із феєрверками, але запобігти небезпечним ексцесам на Новий рік",- зазначила Фезер.

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На її думку, варто було би дати місцевій владі можливість визначати зони у містах, на які будуть поширюватися такі заборони.

"З точки зору небезпеки, є великі відмінності між густонаселеними містами і сільською місцевістю, і між містами з окремими "гарячими точками" і районами, де всі святкують спокійно", – пояснила міністерка.

Шольц прокоментував, що "за те, аби мати чіткі правила для того, що виробляється", але не погоджується з ідеєю повної заборони.

Нагадаємо, приводом для обговорень стала серія інцидентів під час святкувань Нового року. Внаслідок нещасних випадків з піротехнікою у Німеччині загинули загалом п’ять людей. У Берліні затримали сотні людей, частина випадків пов’язані з хуліганським використанням піротехніки. Таких нападів зазнали у тому числі правоохоронці і пожежна команда.

За заборону заговорили окремі політики та профспілка поліцейських. Водночас керівник МВС у землі Північний Рейн-Вестфалія зазначив, що якщо піти на загальну заборону, контролювати її дотримання буде неможливо, тому що для цього потрібно було б "мати по поліцейському на кожному розі вулиці".

За чинним законодавством, у Німеччині можна вільно використовувати піротехніку виключно 31 грудня і 1 січня. В інші дні року для цього потрібно отримувати дозвіл.

У Бельгії після серії новорічних інцидентів з піротехнікою закликають до заборони на продаж феєрверків в усьому ЄС.