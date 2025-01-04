В правительстве Германии отвергают идею всеобщего запрета фейерверков после новогодних инцидентов

В федеральном правительстве Германии отвергли идею введения всеобщего запрета на использование пиротехники, но готовы обсудить предоставление больших полномочий местным властям.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesschau.

Федеральный канцлер Олаф Шольц и министр внутренних дел Нэнси Фезер отвергли идею о всеобщем запрете на феервеки, призывы к чему начали звучать после серии инцидентов с пиротехникой во время празднования Нового года.

"Правильной реакцией будет не общенациональный запрет фейерверков, а более точечные локальные меры. Целью должно быть обеспечить возможность мирных празднований с фейерверками, но предотвратить опасные эксцессы на Новый год",– отметила Фезер.

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По ее мнению, следовало бы дать местным властям возможность определять зоны в городах, на которые будут распространяться такие запреты.

"С точки зрения опасности, есть большие различия между густонаселенными городами и сельской местностью, и между городами с отдельными "горячими точками" и районами, где все празднуют спокойно", – пояснила министр.

Шольц прокомментировал, что "за то, чтобы иметь четкие правила для того, что производится", но не согласен с идеей полного запрета.

Напомним, поводом для обсуждений стала серия инцидентов во время празднования Нового года. В результате несчастных случаев с пиротехникой в Германии погибли пять человек. В Берлине задержали сотни людей, часть случаев связаны с хулиганским использованием пиротехники. Таким нападениям подверглись в том числе правоохранители и пожарная команда.

За запрет заговорили отдельные политики и профсоюз полицейских. В то же время руководитель МВД в земле Северный Рейн-Вестфалия отметил, что если пойти на общий запрет, контролировать его соблюдение будет невозможно, потому что для этого нужно было бы "по полицейскому на каждом углу улицы".

По действующему законодательству, в Германии можно свободно использовать пиротехнику исключительно 31 декабря и 1 января. В остальные дни года для этого нужно получать разрешение.

В Бельгии после серии новогодних инцидентов с пиротехникой призывают к запрету на продажу фейерверков во всем ЕС.