З Грузії депортують понад 20 іноземців за участь у прозахідних протестах

У Грузії почали депортацію іноземних громадян, яких звинуватили в адміністративних правопорушеннях під час акцій за європейське майбутнє країни.

Як повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда", про це заявили у пресслужбі МВС країни.

У міністерстві повідомили, що загалом за листопад-грудень 2024 грудня зобов’язання залишити країну оголосили щодо 91 іноземних громадян, з яких більше чверті брали участь у протестах за європейське майбутнє Грузії.

"Серед осіб, стосовно яких міграційний департамент МВС почав процедури видворення, є іноземні громадяни, які брали участь в акціях у Тбілісі у листопаді-грудні і яким суд призначив різні адміністративні покарання – загалом 25 осіб", – йдеться у заяві.

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Громадянство цих людей не уточнюють.

За оцінками громадських організацій та ЗМІ, з приблизно 450 осіб, затриманих за адміністративними звинуваченнями, було більше двох десятків іноземців, більшість з них – росіяни.

Нагадаємо, десятки тисяч проєвропейських протестувальників зустрічали Новий рік вийшли на мітингу перед парламентом у Тбілісі.

31 грудня міністри закордонних справ країн Веймарського трикутника – Німеччини, Польщі та Франції – у спільній заяві вкотре засудили дії грузинської влади та закликали її до діалогу з опозицією та громадянським суспільством.

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