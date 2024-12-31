Німеччина, Польща та Франція закликали владу Грузії до "щирого діалогу"

Міністри закордонних справ країн Веймарського трикутника – Німеччини, Польщі та Франції – у спільній заяві 31 грудня вкотре засудили дії грузинської влади та закликали її до діалогу з опозицією та громадянським суспільством.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву поширили зовнішньополітичні відомства трьох країн.

Глави МЗС Німеччини, Польщі та Франції вкотре засудили акти насильства проти мирних демонстрантів, ЗМІ та лідерів опозиції, що відбулися протягом останніх тижнів.

Вони додали, що будуть виконувати рішення ЄС про скасування безвізового режиму для власників грузинських дипломатичних і службових паспортів і розглянуть "додаткові заходи на рівні ЄС і на національному рівні".

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Міністри також послались на остаточний звіт спостерігачів ОБСЄ про парламентські вибори у Грузії 26 жовтня, де згадувались широкомасштабні порушення та неналежне реагування на звинувачення у фальсифікації.

"Заклик до виконання рекомендацій і стандартів ОБСЄ/БДІПЛ, зокрема можливість проведення нових виборів, що лунає з боку частини грузинського суспільства, заслуговує на те, щоб влада розпочала щирий діалог з усіма політичними силами та представниками громадянського суспільства", – ідеться в заяві.

У Грузії з кінця жовтня триває політична криза після парламентських виборів, результати яких опозиційні сили не визнали, а також через інавгурацію "президента" Михеїла Кавелашвілі, якого не визнають чинна глава держави Саломе Зурабішвілі, опозиція і значна частина міжнародних партнерів країни.

Країни Балтії, Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія закликали грузинську владу припинити насильство щодо протестувальників і розглянути можливість проведення нових виборів.

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