Из Грузии депортируют более 20 иностранцев за участие в прозападных протестах

В Грузии начали депортацию иностранных граждан, которых обвинили в административных правонарушениях во время акций за европейское будущее страны.

Как сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда", об этом заявили в пресс-службе МВД страны.

В министерстве сообщили, что всего за ноябрь-декабрь 2024 года обязательства покинуть страну объявили в отношении 91 иностранного гражданина, из которых более четверти участвовали в протестах за европейское будущее Грузии.

"Среди лиц, в отношении которых миграционный департамент МВД начал процедуры выдворения, есть иностранные граждане, участвовавшие в акциях в Тбилиси в ноябре-декабре и которым суд назначил различные административные наказания – всего 25 человек", – говорится в заявлении.

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Гражданство этих людей не уточняется.

По оценкам общественных организаций и СМИ, из примерно 450 человек, задержанных по административным обвинениям, было более двух десятков иностранцев, большинство из них – россияне.

Напомним, десятки тысяч проевропейских протестующих встречали Новый год вышли на митинг перед парламентом в Тбилиси.

31 декабря министры иностранных дел стран Веймарского треугольника – Германии, Польши и Франции – в совместном заявлении в очередной раз осудили действия грузинских властей и призвали их к диалогу с оппозицией и гражданским обществом.

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