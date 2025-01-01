Тисячі грузинів зустріли Новий рік на мітингу в Тбілісі

У столиці Грузії у ніч проти 1 січня 2025 року десятки тисяч проєвропейських протестувальників вийшли на мітинг біля будівлі парламенту.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на Euronews та NewsGeorgia.

У новорічну ніч десятки тисяч протестувальників вийшли на вулиці грузинської столиці, щоб продовжити висловлювати свій протест. Відтак, протести продовжуються вже 34-й день.

Один з головних і центральних проспектів Тбілісі – проспект Руставелі – був заповнений демонстрантами, які вимагали нових парламентських виборів.

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Вони також вимагали звільнення всіх активістів і протестувальників, затриманих під час протестів, що тривають.

#Tbilisi welcomed the new year with #GeorgiaProtests demanding new elections and the release of political prisoners. pic.twitter.com/bhZ7rcqMOK – Netgazeti (@netgazeti) January 1, 2025

Окремий марш був організований біля в'язниці Глдані, де зараз утримуються десятки затриманих під час протестів.

Водночас зазначається, що цей протест відрізнявся від інших – протестувальники розпочали спільний акт демонстрації та святкування.

Було організовано традиційне грузинське застілля, відоме під назвою "Супра", під час якого протестувальники ділилися їжею та напоями, як символ єдності та згуртованості.

Мітингувальники заявляли, що протест у цей день – не просто вияв непокори, а святкуванням їхньої єдності. Вони також пообіцяли, що, оскільки календар переходить на 2025 рік, продовжуватимуть протест, доки всі їхні вимоги не будуть виконані.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі опублікувала фото спільного святкування та заявила, що "самоорганізація досягла нових висот".

"Грузія протестує 34-ту ніч, яка була сповнена радості, солідарності та надії для понад 200 тисяч протестувальників, які разом святкували (у грузинському стилі за кілометровим столом) 2025 рік як рік нових виборів", – додала вона.

Фото: Х

Як відомо, у Грузії з кінця жовтня триває політична криза після парламентських виборів, результати яких опозиційні сили не визнали, а також через інавгурацію "президента" Михеїла Кавелашвілі, якого не визнають чинна глава держави Саломе Зурабішвілі, опозиція і значна частина міжнародних партнерів країни.

Країни Балтії, Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія закликали грузинську владу припинити насильство щодо протестувальників і розглянути можливість проведення нових виборів.

А 31 грудня міністри закордонних справ країн Веймарського трикутника – Німеччини, Польщі та Франції – у спільній заяві вкотре засудили дії грузинської влади та закликали її до діалогу з опозицією та громадянським суспільством.

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