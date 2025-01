Тисячі грузинів зустріли Новий рік на мітингу в Тбілісі

У столиці Грузії у ніч проти 1 січня 2025 року десятки тисяч проєвропейських протестувальників вийшли на мітинг біля будівлі парламенту.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на Euronews та NewsGeorgia.

У новорічну ніч десятки тисяч протестувальників вийшли на вулиці грузинської столиці, щоб продовжити висловлювати свій протест. Відтак, протести продовжуються вже 34-й день.

Один з головних і центральних проспектів Тбілісі – проспект Руставелі – був заповнений демонстрантами, які вимагали нових парламентських виборів.

Вони також вимагали звільнення всіх активістів і протестувальників, затриманих під час протестів, що тривають.

#Tbilisi welcomed the new year with #GeorgiaProtests demanding new elections and the release of political prisoners. pic.twitter.com/bhZ7rcqMOK