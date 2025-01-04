Bloomberg: Байден заборонить нове буріння нафти у значній частині США

Президент США Джо Байден має намір заборонити нові морські нафтогазові розробки на значній частині прибережної території США (понад 250 млн га), що виключає продаж прав на буріння в водах Атлантичного і Тихого океанів, а також у східній частині Мексиканської затоки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Bloomberg.

Цей крок спрямований на постійний захист прибережних вод і громад від видобутку викопного палива і ризику розливу нафти.

Водночас, Байден, за даними джерел, залишає відкритими двері для нової оренди нафтових і газових родовищ у центральній і західній частинах Мексиканської затоки, які бурилися протягом десятиліть і наразі забезпечують близько 14% видобутку цих видів палива в країні.

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Рішення Байдена має бути оголошене в понеділок. Воно ґрунтується на низці кроків, зроблених Білим домом в останню хвилину з метою збереження земель і закріплення захисту навколишнього середовища до того, як новообраний президент Дональд Трамп вступить на посаду.

Цей крок Байдена може мати довготривалий ефект, ускладнюючи наміри Трампа збільшити внутрішній видобуток нафти і газу.

Демократи в Конгресі та екологічні групи лобіювали вимогу Байдена максимально посилити постійний захист від морського буріння, щоб убезпечити вразливі прибережні громади, захистити морські екосистеми від розливів нафти та боротися зі зміною клімату.

Крок Байдена не вплине на буріння та інші види діяльності в межах існуючих договорів оренди.

Нагадаємо, раніше єврокомісар з питань клімату Вопке Хукстра заявив, що світ вступає в епоху "геополітичної зими" на тлі зміцнення ультраправих сил у Європі і повернення до влади у США Дональда Трампа.

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