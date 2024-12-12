В Єврокомісії попередили про настання "геополітичної зими"

Єврокомісар з питань клімату Вопке Хукстра заявив, що світ вступає в епоху "геополітичної зими" на тлі зміцнення ультраправих правих сил у Європі і повернення до влади у США Дональда Трампа.

Про це єврокомісар сказав в інтерв’ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, попереду "надзвичайно складні геополітичні часи", які "погіршаться, перш ніж покращаться в роки, які у нас є попереду".

"Ми явно вступили в геополітичну зиму", – сказав Хукстра.

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Він підкреслив, що Європа не здатна впоратися з глобальною зміною клімату поза співпрацею з іншими країнами.

"Ми робимо прогрес у боротьбі зі зміною клімату і вживаємо заходів, проте Європа не зможе врятувати становище самотужки", – вважає єврокомісар.

Щодо глобальної кліматичної дипломатії, Хукстра наполягає на тому, що ЄС повинен "взаємодіяти" з усіма країнами, які є основними джерелами викидів, будь то Китай, Саудівська Аравія чи США за часів Трампа.

Раніше нова очільниця зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що Трамп має зайняти "яструбину позицію" щодо Росії, якщо він хоче здійснювати реальний вплив на Китай.

Перед тим сам Трамп поділився своїми висновками із розмови з українським президентом Володимиром Зеленським у Парижі, куди обоє їздили на церемонію відкриття Нотр-Даму, та заявив, що "формує концепцію" реалізації свого задуму про швидке припинення війни.

Схожі тези він озвучив також у дописі у своїй соцмережі Truth Social, де заявив, що "Україна і Зеленський" хочуть угоди для припинення бойових дій.