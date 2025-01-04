Bloomberg: Байден запретит новое бурение нефти в значительной части США

Президент США Джо Байден намерен запретить новые морские нефтегазовые разработки на значительной части прибрежной территории США (более 250 млн га), что исключает продажу прав на бурение в водах Атлантического и Тихого океанов, а также в восточной части Мексиканского залива.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Bloomberg.

Этот шаг направлен на постоянную защиту прибрежных вод и общин от добычи ископаемого топлива и риска разлива нефти.

В то же время, Байден, по данным источников, оставляет открытыми двери для новой аренды нефтяных и газовых месторождений в центральной и западной частях Мексиканского залива, которые бурились в течение десятилетий и сейчас обеспечивают около 14% добычи этих видов топлива в стране.

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Решение Байдена должно быть объявлено в понедельник. Оно основывается на ряде шагов, предпринятых Белым домом в последнюю минуту с целью сохранения земель и закрепления защиты окружающей среды до того, как новоизбранный президент Дональд Трамп вступит в должность.

Этот шаг Байдена может иметь долговременный эффект, затрудняя намерения Трампа увеличить внутреннюю добычу нефти и газа.

Демократы в Конгрессе и экологические группы лоббировали требование Байдена максимально усилить постоянную защиту от морского бурения, чтобы обезопасить уязвимые прибрежные общины, защитить морские экосистемы от разливов нефти и бороться с изменением климата.

Шаг Байдена не повлияет на бурение и другие виды деятельности в рамках существующих договоров аренды.

Напомним, ранее еврокомиссар по вопросам климата Вопке Хукстра заявил, что мир вступает в эпоху "геополитической зимы " на фоне укрепления ультраправых сил в Европе и возвращения к власти в США Дональда Трампа.

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