У Данії розслідують повідомлення про появу 20 дронів над портом

Данська поліція заявила в суботу, що розслідує повідомлення про появу близько 20 безпілотників над портом Кьоге, на південний захід від Копенгагена.

Заяву регіональної поліції цитує DR.dk, повідомляє "Європейська правда".

Коли співробітники поліції прибули на місце події в п'ятницю ввечері, вони побачили чотири великих безпілотники над причалом для яхт.

Поліцію на місце викликав свідок, який стверджував, що бачив близько загалом 20 безпілотників, які на великій швидкості зникли в затоці. Останні дрони були помічені близько 1:16 ночі.

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Поліція заявила, що намагається встановити загальну кількість безпілотників і їхню приналежність.

Відомо, що на момент появи безпілотників не було видано жодного дозволу на польоти в цьому районі.

"Наразі ми не знаємо, звідки взялися дрони та що вони зробили. Ми зв’язалися з кількома іншими органами влади з цього приводу", – заявили у поліції.

Поліція також розслідує інші випадки появи безпілотників на тлі занепокоєння щодо безпеки, пов'язаного з російськими гібридними атаками і повномасштабною війною Москви проти України.

Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що Данія розмістить далекобійні безпілотники на авіабазі в Ольборзі, щоб здійснювати спостереження за Арктикою і акваторією Північного моря.

Також Данія вирішила посилити оборону Гренландії після слів Трампа про бажання придбати острів.