Кандидат в президенты от партий власти Румынии заявил о приостановке кампании

Поддержанный тремя партиями правительственной коалиции Румынии кандидат в президенты Крин Антонеску объявил о приостановлении кампании, обвинив партии власти в отсутствии поддержки.

Об этом он сказал в эфире телеканала Digi24, сообщает "Европейская правда".

Антонеску объяснил приостановление своей предвыборной кампании тем, что в Румынии еще не назначена окончательная дата следующих выборов президента и тем, что коалиция до сих пор единодушно не одобрила его кандидатуру.

"Я не отзываю эту кандидатуру, я не отступаю, я взял на себя все, что это означает, все трудности и весь путь, и я готов пройти его до конца в любое время", – подчеркнул политик.

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Антонеску потребовал от правительства Румынии не только назначения даты следующих выборов президента, но и объяснения о том, что произошло в Румынии с отменой первого тура голосования.

Кандидатуру Крина Антонеску, бывшего лидера Национальной либеральной партии, в конце декабря согласовали между собой либералы, социал-демократы и венгерская партия UDMR, вошедшие в коалицию.

Это произошло после того, как Конституционный суд Румынии принял беспрецедентное решение перезапустить проведение президентских выборов из-за скандала вокруг кампании Келина Джорджеску.

Джорджеску – антизападного кандидата, который неожиданно победил в первом туре выборов президента Румынии – связали с кампанией иностранного вмешательства через TikTok.

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