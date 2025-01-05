Сербія готується до можливих санкцій проти своєї нафтової компанії через звʼязки з РФ

Уряд Сербії створив координаційний орган для забезпечення поставок нафти і газу в разі запровадження санкцій США проти "Нафтової промисловості Сербії" (NIS), де акціонером є "Газпром".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє балканська служба "Радіо Свобода".

Рішенням сербського уряду був створений Координаційний орган для забезпечення безпечних поставок нафти і газу у зв'язку з можливим запровадженням санкцій США проти NIS.

Цей орган буде спрямовувати і координувати роботу і діяльність робочих груп з моніторингу діяльності Міністерства фінансів США і з переговорів щодо укладення угоди про постачання і доставку природного газу до Сербії з Росії.

Реклама:

Російська державна компанія "Газпром нефть" та її материнська компанія "Газпром" володіють мажоритарним пакетом акцій NIS у розмірі 56,15% з 2008 року, тоді як 29,87% належить Сербії.

Раніше президент Сербії Александар Вучич заявив, що очікує ухвалення санкцій проти NIS через російську власність найближчим часом.

Тоді він заявив, що веде переговори з Росією про викуп частки "Газпрому" в компанії, щоб вона не потрапила під американські обмеження.

Незважаючи на спроби диверсифікації джерел постачання енергоносії з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, Сербія залишається переважно залежною від Росії в цьому плані.

У сербському уряді підкреслювали наміри і далі купувати російський газ.