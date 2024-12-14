Вучич каже про загрозу санкцій для сербської нафтової компанії, де акціонером є "Газпром"

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Сполучені Штати і Британія невдовзі накладуть санкції на сербську нафтову компанію NIS, де понад 50% акцій належить російському "Газпрому".

Як пише "Європейська правда", його слова в інтерв’ю одному з сербських телеканалів наводить балканська служба "Радіо Свобода".

Вучич заявив, що сербській стороні стало відомо про плани США за кілька днів оголосити санкції проти NIS.

"Британія також приєднається до санкцій. Але це означає, що приєднаються усі, тому що коли компанія під санкціями США – ніхто не хоче з нею працювати", – заявив президент.

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Він назвав це "найгіршою новиною за багато років". Ані Вашингтон, ані Лондон не підтверджували планів про такі санкції.

Сербська NIS мала "Газпром" серед акціонерів з 2008 року. На цей час "Газпрому" і "Газпромнєфті" разом належить 56,15% акцій компанії, і майже 30% – у державній власності Сербії.

За словами Вучича, американські санкції мають набути чинності з 1 січня 2025 року.

"Ми ведемо перемовини з Росією, щоб можливо зменшити власність до менше 50%, щоб частину викупили ми", – сказав Вучич, додавши, що планує переговори також з американською стороною, щоб зрозуміти простір для компромісів.

Сербія зберігає залежність від російських енергоресурсів, а "Газпром" – єдиний постачальник газу в країну та мажоритарний власник обох трубопроводів, яким його прокачують з Росії.

Нагадаємо, також у Сербії тривають протести через трагедію на реконструйованому залізничному вокзалі, де через обвал конструкції загинули більше десятка людей. Уряд Вучича намагався пом'якшити невдоволення людей та опублікував близько 130 документів, пов'язаних з реконструкцією.

Вучич звинуватив іноземні спецслужби у спробі скинути його через протести і заявив, що він не збирається тікати з країни, як повалений сирійський лідер Башар Асад.