Віцепрем'єр Сербії заявив, що країна хоче продовжувати купувати газ у Росії

Проросійський віцепрем'єр Сербії Александар Вулін заявив, що країна веде переговори з Росією щодо продовження контракту на постачання природного газу, який закінчується в березні, і націлена на обсяги, подібні до тих, що передбачені чинною угодою з ПАТ "Газпром".

Про це він сказав Bloomberg у кулуарах Веронського євразійського економічного форуму в Об'єднаних Арабських Еміратах, передає "Європейська правда".

Вулін заявив, що завдяки "міцним відносинам" з Москвою Сербія "знаходиться в дуже хорошій позиції, щоб говорити про економіку, говорити з Росією про газову угоду".

За його словами, Сербія знає про зміни в процесі оплати поставок російського газу, які вніс у четвер, 5 грудня, очільник Кремля Владімір Путін.

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"Що стосується платежів, ми будемо робити все, про що домовимося з Росією", – зазначив він.

Журналісти також зазначили, що під час свого виступу Вулін висловив впевненість у тому, що країни скоро підпишуть нову угоду.

"Я абсолютно впевнений, що ми дуже скоро підпишемо нову угоду, що у нас будуть чудові умови", – додав він.

Як пише агентство, Сербія, яка споживає близько 3 млрд кубометрів газу на рік, покладається на російський "Газпром" приблизно на дві третини обсягів і отримує їх за вигідними цінами.

Проте країна працює над диверсифікацією своїх джерел, купуючи газ в Азербайджані і відкриваючи новий маршрут до термінала скрапленого газу в Греції.

Зазначимо, напередодні Путін скасував зобов'язання для покупців російського газу платити лише через "Газпромбанк", проти якого США запровадили санкції у листопаді 2024 року.

У жовтні Сербія домовилася з російським "Газпромом" про додаткові поставки газу, для цього очільник сербської держкомпанії їздив до РФ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час нещодавнього візиту до Белграда похвалила сербського президента Александара Вучича, який не поїхав на саміт БРІКС у Росії, а зустрівся з нею та іншими європейськими лідерами.

Водночас, за даними ЗМІ, вона скасувала зустріч із сербським прем’єром Мілошем Вучевичем – через те, що той зустрічався з російським міністром і обговорював "зміцнення економічного та загального співробітництва".