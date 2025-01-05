Сербия готовится к возможным санкциям против своей нефтяной компании из-за связей с РФ

Правительство Сербии создало координационный орган для обеспечения поставок нефти и газа в случае введения санкций США против "Нефтяной промышленности Сербии" (NIS), где акционером является "Газпром".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает балканская служба "Радио Свобода".

Решением сербского правительства был создан Координационный орган для обеспечения безопасных поставок нефти и газа в связи с возможным введением санкций США против NIS.

Этот орган будет направлять и координировать работу и деятельность рабочих групп по мониторингу деятельности Министерства финансов США и по переговорам о заключении соглашения о поставках и доставке природного газа в Сербию из России.

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Российская государственная компания "Газпром нефть" и ее материнская компания "Газпром" владеют мажоритарным пакетом акций NIS в размере 56,15% с 2008 года, тогда как 29,87% принадлежит Сербии.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что ожидает принятия санкций против NIS из-за российской собственности в ближайшее время.

Тогда он заявил, что ведет переговоры с Россией о выкупе доли "Газпрома" в компании, чтобы она не попала под американские ограничения.

Несмотря на попытки диверсификации источников поставок энергоносители с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, Сербия остается преимущественно зависимой от России в этом плане.

В сербском правительстве подчеркивали намерения и дальше покупать российский газ.