Орбан пішов у відпустку, не сказавши куди – його знайшли в Індії

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан разом із сімʼєю поїхав у кількатижневу відпустку до Індії, про що офіційно не повідомлялось.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо з публікацій в індійських ЗМІ, на які звернув увагу незалежний депутат угорського парламенту Акош Хадхазі.

У своєму Facebook Хадхазі опублікував фото індійської газети, де розповідається про візит Орбана в супроводі дружини, двох доньок і ще пʼяти людей до штату Керала.

Як встановило видання HVG.hu, на фото, окрім Орбана, можна побачити бізнесмена Крішну Кумара, який керує аюрведичним лікувальним центром в Угорщині.

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В іншій статті, опублікованій Хаджазі, наводяться слова водія тук-тука (популярний в Індії вид транспорту), який підвозив Орбана.

Там також повідомляється, що угорський премʼєр зупинився зі своєю сім'єю у п'ятизірковому готелі Fragnant Nature в місті Кочі штату Керала. Вартість номера там може становити від 100 тисяч форинтів за ніч (понад 240 євро).

За даними місцевих ЗМІ, угорський прем'єр перебуватиме в Індії до 16 січня – тобто майже три тижні. Востаннє Орбан публікував повідомлення у соцмережах 28 грудня, після чого пішов у відпустку.

Речник премʼєра Угорщини Берталан Хаваші на питання Telex про те, як довго Орбан перебуває в Індії, з якою метою, скільки коштуватиме проживання та харчування його оточення і хто за це платитиме, заявив, що не розголошуватиме інформацію про його "сімейні або приватні плани".

Як повідомлялось, у Словаччині протягом двох тижнів не було офіційної інформації про те, де перебуває прем'єр-міністр Роберт Фіцо – врешті з’явились ознаки, що він перебуває у люксовому готелі у В’єтнамі.