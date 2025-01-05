Венгерский премьер-министр Виктор Орбан вместе с семьей уехал в многонедельный отпуск в Индию, о чем официально не сообщалось.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно из публикаций в индийских СМИ, на которые обратил внимание независимый депутат венгерского парламента Акош Хадхази.

В своем Facebook Хадхази опубликовал фото индийской газеты, где рассказывается о визите Орбана в сопровождении жены, двух дочерей и еще пяти человек в штат Керала.

Как установило издание HVG.hu, на фото, кроме Орбана, можно увидеть бизнесмена Кришну Кумара, который руководит аюрведическим лечебным центром в Венгрии.

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В другой статье, опубликованной Хаджази, приводятся слова водителя тук-тука (популярный в Индии вид транспорта), который подвозил Орбана.

Там также сообщается, что венгерский премьер остановился со своей семьей в пятизвездочном отеле Fragnant Nature в городе Кочи штата Керала. Стоимость номера там может составлять от 100 тысяч форинтов за ночь (более 240 евро).

По данным местных СМИ, венгерский премьер будет находиться в Индии до 16 января – то есть почти три недели. Последний раз Орбан публиковал сообщения в соцсетях 28 декабря, после чего ушел в отпуск.

Представитель премьера Венгрии Берталан Хаваши на вопрос Telex о том, как долго Орбан находится в Индии, с какой целью, сколько будет стоить проживание и питание его окружения и кто за это будет платить, заявил, что не будет разглашать информацию о его "семейных или частных планах".

Как сообщалось, в Словакии в течение двух недель не было официальной информации о том, где находится премьер-министр Роберт Фицо – наконец появились признаки, что он находится в люксовом отеле во Вьетнаме.