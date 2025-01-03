У Словаччині два тижні не знали, де Фіцо – врешті знайшли у розкішному готелі в В’єтнамі
Новини — П'ятниця, 3 січня 2025, 17:59 —
У Словаччині протягом двох тижнів не було офіційної інформації про те, де перебуває прем'єр-міністр Роберт Фіцо – врешті з’явились ознаки, що він перебуває у люксовому готелі у В’єтнамі.
Про це пише словацьке видання Dennik N, повідомляє "Європейська правда".
Востаннє про те, де перебуває словацький прем’єр-міністр, було відомо 22 грудня, коли Роберт Фіцо здійснив поїздку до Москви.
З того часу в офісі уряду Фіцо не відповідали на запитання про місцеперебування прем'єр-міністра, а також не надавали жодної додаткової інформації про його поїздку до Москви. З 22 грудня прем'єр тільки записував відео, які викладав у соцмережах. Із роликів було незрозуміло, в якій країні він перебуває.
Фоном більшості відео були засунуті штори, також не було видно вікон чи зображень, за якими можна було б встановити розташування Фіцо.
Серед депутатів коаліції точилися розмови про те, що він міг поїхати на час свят у Дубаї.
Його останнє відео, в якому він критикував президента України Володимира Зеленського, було знято в номері розкішного готелю Capella Hanoi у столиці В'єтнаму Ханої. Точне місцезнаходження Фіцо встановив один із читачів Dennik N за шторами та старовинним телефоном.
Розташований у самому центрі Ханою, Capella Hanoi – це п'ятизірковий готель з рестораном, нагородженим зіркою Мішлен. Редакція видання намагалася зв'язатися з прем'єр-міністром і зателефонувала безпосередньо до готелю. Адміністратор з'єднав журналістів з розкішним номером, але ніхто не відповів на дзвінок. Потім журналістам повідомили, що гість, вочевидь, не в номері, і порадили зателефонувати пізніше.
Апартаменти, в яких, як вважають, зупинився Фіцо, мають площу 194 квадратних метри і розміщені на останньому поверсі готелю. Ніч у цьому номері коштує приблизно 5 500 євро. З урахуванням податків ціна зростає до 6 200 євро за ніч.
Не відомо, скільки ночей Фіцо провів у апартаментах, пише видання.
Як відомо, Україна з 1 січня припинила транзит російського газу, який продовжували отримувати кілька держав ЄС, серед яких Словаччина.
Словацький прем'єр Роберт Фіцо різко розкритикував Зеленського за ці дії, а також написав листа лідерам ЄС, де висловлював невдоволення діями української сторони, а також погрожував припинити постачання електроенергії.