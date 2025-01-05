Кишинів розповів, як пропонував допомогу Придністровʼю з газом і не отримав відповіді
Влада в Кишиневі ще в грудні 2024 року пропонувала невизнаному Придністровʼю допомогу з закупівлею газу та електроенергією, але Тирасполь не відповів на ці пропозиції.
Про це розповів державний секретар Міністерства енергетики Молдови Костянтин Боросан, пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.
Боросан розповів, що в грудні 2024 року міністерство енергетики запропонувало "Тираспольтрансгазу" альтернативу в разі припинення поставок російського газу – закуповувати його на румунській біржі. А 2 січня Moldovagaz і Energocom запропонували механізм закупівлі газу на регіональних ринках.
Крім того, Молдовській ГРЕС, яка є основним підприємством електрогенерації в Придністровʼї, запропонували переробляти в електроенергію газ, закуплений Energocom.
"До сьогодні ми не отримали жодної відповіді на ці пропозиції. А "Тираспольтрансгаз" відмовився від співпраці того ж дня, 2 січня", – заявив молдовський посадовець.
За словами Боросана, у Придністров'ї після припинення постачання російського газу, незважаючи на спроби заощадити, дефіцит електроенергії вже становив близько 30% від необхідного споживання, або 65 МВт.
"Якщо не відключити достатню кількість споживачів, існує ризик повного виходу з ладу системи, оскільки розподільні мережі на лівому березі перевантажені", – попередив він.
Нагадаємо, з 1 січня невизнане Придністровʼя перестало отримувати російський газ, через що газ зник у десятків тисяч побутових споживачів і зупинилася робота місцевої промисловості.
Розташована у Придністров’ї Молдовська ДРЕС, яка раніше працювала на безкоштовному російському газі, почала спалювати запаси вугілля, яких вистачить лише до кінця січня.
Детально про "нову реальність" після 1 січня для Придністров’я та Молдови читайте у статті Навіщо Кремль морозить Придністров’я? Деталі та наслідки "газової війни" РФ проти Молдови.