Запаси вугілля на електростанції у Придністров’ї, яка є головним джерелом електрики у невизнаній республіці, завершаться до кінця січня.

Про це повідомив кризовий центр уряду Молдови, пише "Європейська правда".

Нагадаємо, після зупинки постачань російського газу у Придністров’я 1 січня у регіоні почалась серйозна енергетична криза. Окрім того, що у значної частини населення зник газ, почались віялові відключення електроенергії.

Розташована у Придністров’ї Молдовська ДРЕС, яка раніше працювала на безкоштовному російському газі, почала спалювати запаси вугілля. А конкретно – антрацит з Донбасу, який ще у 2013 році завезли туди як альтернативне паливо.

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Раніше у Придністров’ї запевняли, що вугілля на МДРЕС для генерації електрики для лівого берега Дністра має вистачити на 50 днів – тобто майже до кінця зими.

Тепер же урядовий кризовий центр Молдови стверджує, що запасів вистачить тільки до кінця січня.

"Щоденне використання становить 1000 тонн (вугілля), з якого виробляється 140-150 МВт електроенергії. Запасів вугілля вистачить приблизно до кінця січня поточного року, що є меншим за оголошені раніше 50 днів", – йдеться у повідомленні.

Це означає, що по завершенні січня, якщо прогноз кризового центру втілиться у життя, Придністров’я залишиться не тільки без газу, але й майже без світла.

Зазначимо, що у разі припинення роботи МДРЕС у Придністров'ї лишається також Дубоссарська ГЕС, однак її генеруюча потужність набагато менша. За офіційними даними, зараз ГЕС виробляє приблизно 24 МВт на годину і у разі спрацюваня водосховища її потужність може знизитися.

У кризовому центрі зазначили, що поліція, медичні та екстрені служби готові надати підтримку людям, які потребуватимуть допомоги.

"Центральна влада підтримує постійний контакт з мерами населених пунктів, які постраждали від відключень, для обміну інформацією про ситуацію в регіоні", – заявили у кризовому центрі.

Зараз місцева влада закликає жителів опалювати дровами та грітись електроприладами.

Раніше стало відомо, що у Придністров’ї почались аварійні відключення електромереж через зростання навантаження на них.

Детально про "нову реальність" після 1 січня для Придністров’я та Молдови читайте у статті Навіщо Кремль морозить Придністров’я? Деталі та наслідки "газової війни" РФ проти Молдови