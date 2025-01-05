Кишинев рассказал, как предлагал помощь Приднестровью с газом и не получил ответа

Власти в Кишиневе еще в декабре 2024 года предлагали непризнанному Приднестровью помощь с закупкой газа и электроэнергии, но Тирасполь не ответил на эти предложения.

Об этом рассказал государственный секретарь Министерства энергетики Молдовы Константин Боросан, пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Боросан рассказал, что в декабре 2024 года министерство энергетики предложило "Тираспольтрансгазу" альтернативу в случае прекращения поставок российского газа – закупать его на румынской бирже. А 2 января Moldovagaz и Energocom предложили механизм закупки газа на региональных рынках.

Кроме того, Молдавской ГРЭС, которая является основным предприятием электрогенерации в Приднестровье, предложили перерабатывать в электроэнергию газ, закупленный Energocom.

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"До сих пор мы не получили никакого ответа на эти предложения. А "Тираспольтрансгаз" отказался от сотрудничества в тот же день, 2 января", – заявил молдавский чиновник.

По словам Боросана, в Приднестровье после прекращения поставок российского газа, несмотря на попытки сэкономить, дефицит электроэнергии уже составил около 30% от необходимого потребления, или 65 МВт.

"Если не отключить достаточное количество потребителей, существует риск полного выхода из строя системы, поскольку распределительные сети на левом берегу перегружены", – предупредил он.

Напомним, с 1 января непризнанное Приднестровье перестало получать российский газ, из-за чего газ исчез у десятков тысяч бытовых потребителей и остановилась работа местной промышленности.

Расположенная в Приднестровье Молдавская ГРЭС, которая ранее работала на бесплатном российском газе, начала сжигать запасы угля, которых хватит лишь до конца января.

Подробно о "новой реальности" после 1 января для Приднестровья и Молдовы читайте в статье Зачем Кремль морозит Приднестровье? Детали и последствия "газовой войны" РФ против Молдовы