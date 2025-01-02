У Придністровʼї скаржаться, що через дефіцит газу зупинилась промисловість

Так званий перший заступник голови уряду невизнаного Придністровʼя Сергєй Оболоник заявив, що через припинення постачання газу через Україну зупинилась робота всієї місцевої промисловості.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Оболоник сказав в інтервʼю придністровським ЗМІ.

За словами першого заступника "премʼєра Придністровʼя", криза через припинення постачання російського газу через Україну має "важкий характер".

"Стоять усі промислові підприємства за винятком лише тих, хто забезпечує продовольчу безпеку Придністров'я. Для промислового сектора немає енергетичного ресурсу", – додав він.

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За словами Оболоника, також через дефіцит газу в Придністровʼї відключили газопостачання майже 75 тисячам домогосподарств, ще 116 тисяч продовжують отримувати газ, але в менших обсягах.

"Проблема має настільки глобальний характер, що за тривалого її неврегулювання ми отримаємо вже незворотні зміни. Тобто підприємства втратять можливість до запуску", – вважає "придністровський посадовець".

Нагадаємо, 1 січня у Придністров'ї почалися масові відключення газу у котельнях, приватних секторах і багатоквартирних будинках з автономним опаленням.

Це сталось після того, як Україна з 1 січня припинила транзит російського газу, який продовжували отримувати кілька держав ЄС та невизнане Придністров’я.

Водночас Молдова не погодилась на вимоги Росії, які там висунули для продовження постачання газу Придністров’ю альтернативним маршрутом через Балкани.

Більше про події в Придністровʼї дивіться у свіжому відео "ЄвроПравди" "Сектор без газа".