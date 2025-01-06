Число правоэкстремистских преступлений в Германии в прошлом году достигло рекорда

Количество правоэкстремистских преступлений в Германии в прошлом году достигло нового максимума.

Это следует из ответа Федерального министерства внутренних дел на запрос Левой партии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Так, только до 30 ноября 2024 года полиция по всей стране зафиксировала 33 963 правонарушения в сфере "политически мотивированной преступности".

Окончательная цифра в уголовной статистике, которая, как ожидается, будет представлена в мае, вероятно, будет еще выше из-за преступлений, совершенных в декабре, и запоздалых отчетов.

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Согласно ответу Министерства внутренних дел, Федеральное ведомство уголовной полиции в своей статистике за 2023 год зафиксировало в общей сложности 28 945 политических преступлений на почве праворадикальных взглядов. В 2024 году количество таких преступлений выросло минимум на 17,3%.

Из почти 34 тысяч зарегистрированных преступлений 1 136 были насильственными – за весь 2023 год их было 1 270. Наибольшую долю преступлений в 2024 году составляли преступления на почве пропаганды (21 311) и разжигания вражды (5 097); полиция также зафиксировала 1 942 случая нанесения имущественного ущерба.

Мартина Реннер, член Бундестага от Левой партии и эксперт по вопросам правого экстремизма, рассказала о тревожной тенденции. "В последние годы эти цифры постоянно растут на 20-25%. Не предвидится никаких радикальных мер внутренней политики, чтобы остановить это опасное развитие событий", – сказала Реннер.

Большинство насильственных преступлений совершены взрослыми, но в последнее время возросла доля насильственных преступлений среди несовершеннолетних.

"Если мы не хотим привыкнуть к более чем 3 тысячам преступлений, совершаемых неонацистами ежемесячно, необходимо сделать фундаментальные выводы", – заявила Реннер.

Напомним, немецкая полиция в декабре арестовала четырех человек после нападения ультраправых в Берлине на агитаторов Социал-демократической партии канцлера Олафа Шольца, в результате чего пострадали двое полицейских.

В мае прошлого года в Дрездене напали на ееродепутата от социал-демократов Матиаса Экке, который расклеивал плакаты накануне выборов в Европарламент.