У Німеччині встановили ще трьох підозрюваних у нападі на політика з партії Шольца

Слідство встановило ще трьох осіб, які ймовірно були співучасниками серйозного нападу на провідного кандидата Соціал-демократичної партії Німеччини на європейських виборах Матіаса Екке.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Земельне управління кримінальної поліції у Саксонії та прокуратура Дрездена у спільній заяві повідомили, що тепер у справі четверо підозрюваних, усі вони – німці віком 17-18 років. Вдома у них провели обшуки, слідчі дії тривають.

Перший співучасник нападу сам здався поліції у неділю.

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Нагадаємо, Екке зазнав нападу з боку групи осіб у дрезденському районі Штрізен близько 22:30 3 травня, коли з командою розклеював агітаційні матеріали до майбутніх місцевих та європейських виборів. Побиття було настільки жорстоким, що політика довелося доставити до лікарні та прооперувати.

Коментуючи інцидент, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до об'єднаних дій проти правих.

Випадок шокував країну та спонукав людей вийти на великі демонстрації у Дрездені та Берліні.