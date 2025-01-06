У Британії через сильні снігопади затримуються десятки потягів і авіарейсів

У понеділок Британія очікує нових снігопадів, дощів і повеней, негода вже порушила автомобільне і залізничне сполучення і змусила аеропорти на півночі Англії тимчасово закрити злітно-посадкові смуги, що призвело до затримки десятків рейсів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Метеорологічне бюро оголосило попередження про сніг, ожеледь і дощ на більшій частині Великої Британії, а Агентство з охорони навколишнього середовища повідомило, що через дощ і танення снігу повені очікуються у понад 150 населених пунктах.

фото PA

За повідомленням британської Національної залізниці, через повені та зливи було затримано або скасовано десятки поїздів.

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Деякі основні дороги в північній і центральній Англії також були закриті через снігопади і повені, повідомляє Національна служба автомобільних доріг.

Рано-вранці в понеділок аеропорт Манчестера тимчасово закрив злітно-посадкові смуги через сильний снігопад після того, як аналогічний крок зробив аеропорт Ліверпуля в неділю.

"Деякі вильоти і прильоти все ще можуть мати затримки", – заявили в аеропорту Манчестера після того, як злітно-посадкові смуги були знову відкриті.

Метеорологічна служба повідомила, що в деяких частинах Великої Британії була найхолодніша ніч за всю зиму, а в деяких районах Шотландії температура опускалася до мінус 13,3 градуса за Цельсієм.

Сніг і ожеледиця стали причиною скасування в неділю, 5 січня, десятків рейсів у найбільшому аеропорту Німеччини – Міжнародному аеропорту Франкфурт-на-Майні.

Зазначимо, що в горах Греції через сніг та ожеледицю дорожня поліція минулого тижня попередила водіїв, що їм слід виїжджати на дорогу винятково із ланцюгами протиковзання.