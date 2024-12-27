У Греції після транспортного колапсу в горах водіїв закликають не їздити без ланцюгів

У горах Греції через сніг та ожеледицю дорожня поліція попередила водіїв, що їм слід виїжджати на дорогу винятково із ланцюгами протиковзання.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство AP.

У четвер поліція попередила водіїв не їхати на найпопулярніший гірськолижний курорт країни на горі Парнас. Сам курорт був закритий через негоду, а сніг змусив закрити під'їзні дороги до вершини гори Парніта на околиці Афін.

На Різдво влада повідомила, що приблизно 5-кілометровий затор біля гірськолижного курорту Парнас був спричинений поєднанням того, що деякі електромобілі зламалися на дорозі, що веде до курорту, а інші були знерухомлені через сніг. Вони не були обладнані ланцюгами протиковзання або зимовими шинами.

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"Нагадуємо водіям про обов'язок оснащувати свої транспортні засоби ланцюгами протиковзання і використовувати їх у місцях, де на дорозі сніг або ожеледиця", – йдеться в повідомленні поліції, додаючи, що водіям слід звертати увагу на прогнози погоди.

У гірських районах Греції часто випадають снігопади протягом зимових місяців.

З п'ятниці в Греції прогнозують черговий холодний фронт, який супроводжуватиметься сильними дощами, штормовим вітром і снігопадами в багатьох гірських районах.

Напередодні повідомляли, що безперервні зливи затопили дороги та спричинили інші проблеми в багатьох частинах Греції протягом ночі та ранку четверга.

Також понад 200 тисяч будинків по всій Боснії і Герцеговині були знеструмлені у середу, 25 грудня.